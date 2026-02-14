Гербольдт: Шайдоров — ученик великого стратега Урманова, научился у него всему лучшему

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала сенсационную победу серебряного призёра чемпионата мира – 2025 казахстанца Михаила Шайдорова в личном турнире мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Шайдоров по итогам короткой программы занимал пятое место.

«По ходу сезона Миши никто не думал, что он станет олимпийским чемпионом. Однако это огромный просчёт, потому что он серебряный призёр предыдущего чемпионата мира. Невозможно его скидывать со счетов. Да, по ходу сезону всё складывалось не так просто и ярко, как представляется всем. Но, послушав интервью его тренера Урманова, всегда нужно чем-то пожертвовать. Даже не находясь на пике своей формы в начале сезона, стоит пожертвовать началом сезона ради золотой олимпийской медали.

Михаил подошёл в самой лучшей форме к самому важному старту в своей жизни — так и должно быть. Просто кто-то иногда боится жертвовать и не уверен в своих силах, но это абсолютно правильный тренерский подход, что спортсмен должен быть в лучшей форме к главному старту в сезоне. Чисто стратегически они сделали всё правильно. Нужно отдать должное Мише, что он не дрогнул, а выдержал весь прессинг сезона. Это тоже непросто. Ты стараешься абстрагироваться, но всё равно всё слышишь. Здесь нужно доверять своему тренеру, чтобы не метаться. Можно подвести спортсмена к лучшей форме, но психологически не выдержит.

Безусловная гордость за Мишу и нашего тренера Лёшу Урманова — я его знаю с детства. Мы тренировались в одном городе. Когда-то я очень хотела кататься у него, но потом узнала, что меня возьмёт Алексей Николаевич Мишин. Я безумно за него рада и за Мишу. Он ученик великого стратега и технаря. Он научился у него всему самому главному. У Лёши всё сложилось: и спортивная, и тренерская карьера», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.