Главная Олимпиада 2026 Новости

Ковтун: в России все мои коллеги радуются за Шайдорова

Ковтун: в России все мои коллеги радуются за Шайдорова
Комментарии

Призёр чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун высказался о победе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Шайдоров — абсолютно заслуженный олимпийский чемпион! Тут даже нечего обсуждать. Это слова Ильи Малинина, с которым он обнимался. Там можно было прочитать по губам: «You deserve it!» Это 100%, тут вопросов нет, это олимпийский чемпион, суперзаслуженный. Получилась историческая фигня (смеётся)! Это очень круто! В России все мои коллеги очень радуются за него», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
