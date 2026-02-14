Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 14 февраля 2026 года

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 14 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошли соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты на 14 февраля:

  1. Норвегия (Кристин Эустгулен Фоснес, Астрид Эйре Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) — 1:15.44,8.
  2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) — отставание 50,9.
  3. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вильма Рюуттю, Ясми Йоэнсуу) +1.14,7.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские лыжники не принимают участия в эстафетных гонках на Олимпиаде-2026.

