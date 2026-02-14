Украинский фигурист сделал несколько репостов с оскорблениями Петра Гуменника на Олимпиаде

Украинский фигурист Кирилл Марсак репостнул на личной странице в соцсетях несколько публикаций оскорбительного характера в сторону российского фигуриста Петра Гуменника. Публикации были сделаны на украинском языке.

«Так бывает. На вас было оказано безумное давление: ожидания, русня в соцсетях, «нейтральный» атлет в той же разминке… (позор МОК в очередной раз). Но это первая Олимпиада! Самое интересное впереди! Всё будет!»

«Это такой сюр, что нашему фигуристу пришлось выходить на лёд после русни».

«Огромное спасибо, Кирилл! Кроме всего того, о чём я писала в прошлом «сториз», Кирилл столкнулся ещё и с травлей со стороны гнилой страны [подразумевается Россия]. Это невероятно расшатывает, как и выступление после российского недоразумения. Но даже несмотря на невзгоды, это был зрелищный прокат. Я горжусь тобой».

В пятницу, 13 февраля, прошла произвольная программа на Олимпийских играх — 2026. Марсак выходил на лёд после Гуменника и неоднократно заявлял, что присутствие российского спортсмена ему мешало на соревнованиях. В итоге Гуменник занял шестое место (271,21 балла), Марсак — 19-е (224,17).