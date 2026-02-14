Скидки
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
16:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Мы гордимся выступлением Пети». Сихарулидзе — о результате Гуменника на Олимпиаде-2026

Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе высказался о результате российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсмен занял шестое место с результатом 271,21.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Федерация фигурного катания на коньках России, как и все наши болельщики, благодарит Петра Гуменника за стойкость и профессиональное выступление на Олимпиаде. Мы гордимся выступлением Пети. В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти четыре года, его профессионализм и смелость поражают. От души поздравляем Петю, его семью, его тренеров, его команду, всех наших болельщиков с достойнейшим выступлением в мужском одиночном катании на Играх в Милане. И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята — члены нашей сборной команды наберут ещё больше силы и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх», — приводит слова Сихарулидзе пресс-служба ФФККР.

