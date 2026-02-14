Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Могу понять его как спортсмен». Ветлугин — о прокате Малинина на Олимпиаде

«Могу понять его как спортсмен». Ветлугин — о прокате Малинина на Олимпиаде
Комментарии

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о прокате двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Американец считался фаворитом турнира, однако провалил произвольную программу и занял лишь восьмое место в итоговом протоколе соревнований.

– Многие говорили, что поздно вчера легли спать, так как смотрели Олимпиаду. Это и ваш случай?
– Все сегодня пришли обсудить Олимпиаду, такой кружок по интересам (смеётся). Конечно, мы все смотрели Олимпиаду, невероятный по масштабу зрелищности и эмоциональности получился турнир в мужском одиночном.

– Что, на ваш взгляд, случилось с Ильёй Малининым? Почему он показал такой результат?
– Я не могу за него ответить, могу только вместе с ним разделить сожаление о выданном прокате и понять его как спортсмен, что такое иногда случается. Другой вопрос, что это действительно случилось на том старте, к которому он шёл, на главном старте четырёхлетия, как и для любого другого спортсмена, который попадает на Олимпийские игры. Поэтому могу только разделить с ним чувство огорчения, – передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android