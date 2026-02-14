«Могу понять его как спортсмен». Ветлугин — о прокате Малинина на Олимпиаде

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о прокате двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Американец считался фаворитом турнира, однако провалил произвольную программу и занял лишь восьмое место в итоговом протоколе соревнований.

– Многие говорили, что поздно вчера легли спать, так как смотрели Олимпиаду. Это и ваш случай?

– Все сегодня пришли обсудить Олимпиаду, такой кружок по интересам (смеётся). Конечно, мы все смотрели Олимпиаду, невероятный по масштабу зрелищности и эмоциональности получился турнир в мужском одиночном.

– Что, на ваш взгляд, случилось с Ильёй Малининым? Почему он показал такой результат?

– Я не могу за него ответить, могу только вместе с ним разделить сожаление о выданном прокате и понять его как спортсмен, что такое иногда случается. Другой вопрос, что это действительно случилось на том старте, к которому он шёл, на главном старте четырёхлетия, как и для любого другого спортсмена, который попадает на Олимпийские игры. Поэтому могу только разделить с ним чувство огорчения, – передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.