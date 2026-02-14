Ветлугин: если продали квартиру и поставили на Шайдорова, можно было бы жить на Мальдивах

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, насколько для него была удивительной победа казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Насколько удивительными для вас показались результаты?

– Конечно, удивительные, кто бы мог подумать, видел комментарии, что если бы продали квартиру и поставили на победу Шайдорова, то можно было бы до конца дней уехать на Мальдивы жить, какой там коэффициент был? Больше 15? 40? Значит, 40 квартир, нормально (улыбается).

В общем, действительно, максимально неожиданно, турнир оставил после себя симбиоз совершенно противоположных чувств, это и радость от проката Пети, одновременно с обидой за то, какие оценки он получил.

Это сочувствие, жалость за то, что случилось с Ильёй Малининым, и невероятная гордость, радость за то, что случилось с Мишей Шайдоровым. И всё это в единое блюдо, в единый компот смешались все эти эмоции, что-то непередаваемое. Я сегодня большую часть дня и ещё весь вечер буду не свой прокат вспоминать, а то, какие эмоции я вчера испытывал ночью.

– Победа Михаила Шайдорова – это его победа или неудачи соперников?

– Нет, конечно, это его победа. Он всё от себя зависящее сделал и абсолютно заслужил это золото.

– Повторилась история с неожиданной победой его тренера Алексея Урманова. Интересное совпадение?

– История в принципе циклична, здорово, что у нас в фигурном катании случаются такие прецеденты, за это мы и любим наш вид спорта. По-моему, Алексей Урманов – первый тренер в одиночном катании, который смог добиться реинкарнации своей золотой олимпийской медали в медаль своего ученика, – передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.