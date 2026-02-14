Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на Олимпиаде-2026, Мишлон — вторая
Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на 7,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 20.40,8 и не допустила ни одного промаха.
Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, отстав от лидера на 2,8. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Франции Лу Жанмонно (+23,7).
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Спринт 7,5 км. Женщины:
- Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 20.40,8 (0 промахов).
- Осеан Мишлон (Франция) — отставание 2,8 (0).
- Лу Жанмонно (Франция) +23,7 (1).
- Милена Тодорова (Болгария) +40,0 (1).
- Лиза Виттоцци (Италия) +40,6 (0).
- Суви Минккинен (Финляндия) +49,6 (0).
- Франциска Пройс (Германия) +1.00,1 (1).
- Камила Жук (Польша) +1.09,3 (1).
- Анна Андексер (Австрия) +1.09,4 (0).
- Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) +1.11,8 (2).
- Лора Христова (Болгария) +1.13,3 (1).
Комментарии