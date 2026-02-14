Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на Олимпиаде-2026, Мишлон — вторая

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на 7,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 20.40,8 и не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, отстав от лидера на 2,8. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Франции Лу Жанмонно (+23,7).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Спринт 7,5 км. Женщины: