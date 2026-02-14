Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон на Олимпиаде 2026, женщины, спринт: результаты

Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на Олимпиаде-2026, Мишлон — вторая
Комментарии

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на 7,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 20.40,8 и не допустила ни одного промаха.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2026, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
20:40.8
2
Осеан Мишлон
Франция
+3.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+23.7

Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, отстав от лидера на 2,8. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Франции Лу Жанмонно (+23,7).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Спринт 7,5 км. Женщины:

  1. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 20.40,8 (0 промахов).
  2. Осеан Мишлон (Франция) — отставание 2,8 (0).
  3. Лу Жанмонно (Франция) +23,7 (1).
  4. Милена Тодорова (Болгария) +40,0 (1).
  5. Лиза Виттоцци (Италия) +40,6 (0).
  6. Суви Минккинен (Финляндия) +49,6 (0).
  7. Франциска Пройс (Германия) +1.00,1 (1).
  8. Камила Жук (Польша) +1.09,3 (1).
  9. Анна Андексер (Австрия) +1.09,4 (0).
  10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) +1.11,8 (2).
  11. Лора Христова (Болгария) +1.13,3 (1).
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Восьмой день Олимпиады-2026. Норвежки сотворили сенсацию в лыжах и биатлоне! LIVE
Live
Восьмой день Олимпиады-2026. Норвежки сотворили сенсацию в лыжах и биатлоне! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android