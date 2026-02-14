«Уберите уже его!» На Украине комментатор требовала перестать показывать Гуменника на ОИ

Комментатор украинского телеканала возмутилась показом российского фигуриста Петра Гуменника и украинца Кирилла Марсака в одном кадре во время произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Да уберите уже его, пожалуйста! Как можно показывать их двоих в одном кадре?» — сказала комментатор в эфире канала «Суспільне спорт».

В пятницу, 13 февраля, прошла произвольная программа на Олимпийских играх — 2026. Марсак выходил на лёд после Гуменника и неоднократно заявлял, что присутствие российского спортсмена ему мешало на соревнованиях. В итоге Гуменник занял шестое место (271,21 балла), Марсак — 19-е (224,17).