Лыжные гонки. Женщины. Эстафка 4 х 7.5км
«Уберите уже его!» На Украине комментатор требовала перестать показывать Гуменника на ОИ

«Уберите уже его!» На Украине комментатор требовала перестать показывать Гуменника на ОИ
Комментарии

Комментатор украинского телеканала возмутилась показом российского фигуриста Петра Гуменника и украинца Кирилла Марсака в одном кадре во время произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Да уберите уже его, пожалуйста! Как можно показывать их двоих в одном кадре?» — сказала комментатор в эфире канала «Суспільне спорт».

В пятницу, 13 февраля, прошла произвольная программа на Олимпийских играх — 2026. Марсак выходил на лёд после Гуменника и неоднократно заявлял, что присутствие российского спортсмена ему мешало на соревнованиях. В итоге Гуменник занял шестое место (271,21 балла), Марсак — 19-е (224,17).

Украинский фигурист сделал несколько репостов с оскорблениями Петра Гуменника на Олимпиаде
