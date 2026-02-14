Скидки
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Петра Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Показательные прокаты состоятся по завершении всех соревнований в фигурном катании.

В личном турнире на Олимпиаде-2026 23-летний Пётр Гуменник занял шестое место. За своё выступление он набрал 272,21 балла. После короткой программы россиянин шёл на 12-й строчке.

Победу на ОИ-2026 сенсационно одержал Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан (291,58 балла). Серебряную медаль взял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла. Тройку призёров замкнул ещё один японец, Сюн Сато (274,90 балла).

