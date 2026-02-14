«Всегда чемпион». Нэйтан Чен поддержал Илью Малинина после его провала на ОИ-2026

Олимпийский чемпион Нэйтан Чен в социальных сетях поддержал своего соотечественника двукратного чемпиона мира Илью Малинина после провала в личном турнире на Олимпийских играх — 2026.

«Всегда чемпион», — написал Чен и отметил аккаунт Малинина.

Фото: Из социальных сетей Нэйтана Чена

На Олимпийских играх — 2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. В прокате произвольной программы спортсмен совершил значительное количество ошибок, стоивших ему победы.

Олимпиада-2026 продлится до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.