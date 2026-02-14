Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Нэйтан Чен поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх в Милане

Нэйтан Чен поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх в Милане
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в одиночном катании Нэйтан Чен поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с победой в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Невероятно смотреть. Поздравляю», — написал Чен в социальных сетях и отметил Шайдорова.

21-летний Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров выиграл золото Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав в сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

