Стал известен состав Норвегии на лыжную эстафету на Олимпиаде-2026. Амундсен не побежит

Сборная Норвегии по лыжным гонкам обнародовала состав на мужскую эстафету 4х7,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии, которая пройдёт в воскресенье, 15 февраля. Её начало назначено на 14:00 мск.

Первые два классических этапа пробегут Эмиль Иверсен и Мартин Лёвстрём Нюэнгет. На этапах свободным стилем выступят Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо. Отметим, что в состав не попал чемпион мира 2025 года в эстафете Харальд Амундсен.

Для Иверсена эта гонка станет первой на Олимпиаде-2026. Клебо уже является трёхкратным чемпионом Игр в Италии, Нюэнгет и Хедегарт также имеют по одной медали в личных гонках.