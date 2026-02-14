Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 14 февраля 2026 года

Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований на 14 февраля:

Марен Киркеэйде (Норвегия) — 20.40,8 (0 промахов). Осеан Мишлон (Франция) — отставание 2,8 (0). Лу Жанмонно (Франция) +23,7 (1).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.