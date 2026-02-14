Скидки
Олимпиада 2026

«FIS в невыгодном положении». Голберг — о протесте Финляндии на результаты спринта на ОИ

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира, 34-летний норвежский лыжник Пол Голберг высказался о решении Финской лыжной ассоциации и Олимпийского комитета Финляндии подать официальный протест в коллегию жюри Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на результаты личных спринтерских гонок на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я не понимаю, как они могут чего-то добиться, учитывая, что FIS это разрешила. Так что FIS здесь в невыгодном положении», – приводит слова Голберга NRK.

Отметим, что личный спринт у мужчин выиграл норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал американец Бен Огден, бронзу — ещё один норвежец, Оскар Опстад Вике. У женщин норвежки и американки на пьедестал не попали. Финская сторона считает, что Норвегия и США нарушили правила соревнований, так как имели преимущество в подготовке лыж во время гонки.

