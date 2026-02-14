Терезе Йохауг отреагировала на протест Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде-2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на решение Финской лыжной ассоциации и Олимпийского комитета Финляндии подать протест в коллегию жюри Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на результаты личных спринтерских гонок на Олимпиаде-2026 в Италии.

«FIS должна нести ответственность, потому что Норвегия получила добро. Ламплот тоже сказал: они спросили. Другое дело, если бы не спросили», – приводит слова Йохауг NRK.

На Олимпиаде-2026 спринт у мужчин выиграл норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал американец Бен Огден, бронзу — ещё один норвежец, Оскар Опстад Вике. Финская сторона считает, что Норвегия и США нарушили правила соревнований, так как имели преимущество в подготовке лыж во время гонки.