Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Япония — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Терезе Йохауг отреагировала на протест Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде-2026

Терезе Йохауг отреагировала на протест Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде-2026
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на решение Финской лыжной ассоциации и Олимпийского комитета Финляндии подать протест в коллегию жюри Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на результаты личных спринтерских гонок на Олимпиаде-2026 в Италии.

«FIS должна нести ответственность, потому что Норвегия получила добро. Ламплот тоже сказал: они спросили. Другое дело, если бы не спросили», – приводит слова Йохауг NRK.

На Олимпиаде-2026 спринт у мужчин выиграл норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал американец Бен Огден, бронзу — ещё один норвежец, Оскар Опстад Вике. Финская сторона считает, что Норвегия и США нарушили правила соревнований, так как имели преимущество в подготовке лыж во время гонки.

Материалы по теме
«FIS в невыгодном положении». Голберг — о протесте Финляндии на результаты спринта на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android