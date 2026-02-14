Дикиджи — о Гуменнике на Олимпиаде: очень жалко, что не смог встать на пьедестал

Чемпион России (2025) по фигурному катанию Владислав Дикиджи оценил выступление Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Сложно было выходить сегодня после бессонной ночи, после проката товарища на Олимпиаде?

– Мне нормально было сегодня, наоборот, вчерашние выступления ребят меня мотивировали хорошо выступить. Особенно прокаты Пети, что человек, брат мой, в таком тяжёлом атмосферном состоянии, на Олимпиаде собирается и всё прыгает. Это вообще невероятно, я не понимаю, как он так себя хорошо эмоционально контролирует, но это здорово. Он большой молодец.

– Результаты удивили? Какие были эмоции?

– Если оценивать итоговый результат, то очень жалко, что Пётр не смог встать на пьедестал, там три, три с половиной балла не хватило. Это очень грустно, печально, не получилось войти в тройку, но мы здесь уже ничего не можем поделать, к сожалению, как бы ни хотели. Поэтому так, – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.