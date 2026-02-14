Американский конькобежец Штольц с олимпийским рекордом выиграл золото на дистанции 500 м

Американский конькобежец Джордан Штольц стал победителем на дистанции 500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Штольц установил новый олимпийский рекорд – 33,77.

Вторым стал представитель Нидерландов Еннинг де Бо, отстав от лидера на 0,11. Тройку сильнейших замкнул канадец Лоран Дюбрёй (+0,49).

Ранее на Играх-2026 Джордан Штольц с олимпийским рекордом выиграл золотую медаль на дистанции 1000 м. 21-летний Штольц является двукратным чемпионом мира в классическом многоборье. Также он шесть раз побеждал на мировых первенствах на отдельных дистанциях.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины: