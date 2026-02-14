Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, 500 м: результаты

Американский конькобежец Штольц с олимпийским рекордом выиграл золото на дистанции 500 м
Комментарии

Американский конькобежец Джордан Штольц стал победителем на дистанции 500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Штольц установил новый олимпийский рекорд – 33,77.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
14 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордан Штольц
США
33.77
2
Еннинг де Бо
Нидерланды
+0.11
3
Лоран Дюбрёй
Канада
+0.49

Вторым стал представитель Нидерландов Еннинг де Бо, отстав от лидера на 0,11. Тройку сильнейших замкнул канадец Лоран Дюбрёй (+0,49).

Ранее на Играх-2026 Джордан Штольц с олимпийским рекордом выиграл золотую медаль на дистанции 1000 м. 21-летний Штольц является двукратным чемпионом мира в классическом многоборье. Также он шесть раз побеждал на мировых первенствах на отдельных дистанциях.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины:

  1. Джордан Штольц (США) — 33,77.
  2. Еннинг де Бо (Нидерланды) — отстаивание 0,11.
  3. Лоран Дюбрёй (Канада) +0,49.
  4. Дамьян Зурек (Польша) +0,58.
  5. Диниз Себас (Нидерланды) +0,58.
