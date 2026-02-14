Скидки
Пётр Гуменник появился в рейтинге ISU после выступления на Олимпиаде в Милане

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник появился в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), где занимает 92-ю строчку.

Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2026 23-летний Пётр Гуменник занял шестое место. За своё выступление он набрал 272,21 балла. После короткой программы россиянин шёл на 12-й строчке. Ранее стало известно, что Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Играх-2026.

Победу на ОИ-2026 сенсационно одержал Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан (291,58 балла). Серебряную медаль взял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла. Тройку призёров замкнул ещё один японец, Сюн Сато (274,90 балла).

