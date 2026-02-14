«Как жаль, что не бронза». Плющенко отреагировал на шестое место Гуменника на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Гуменник занял шестое место с результатом 272,21 балла.

«Браво, Петя, браво, петербургская школа фигурного катания. Молодец, Вероника Дайнеко, и все, кто работал с Петей. Но как жаль, что не бронза. Пётр — боец. За эти дни под диким давлением ни один мускул на лице не дрогнул», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Победу на ОИ-2026 сенсационно одержал Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан (291,58 балла).