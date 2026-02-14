Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Япония — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Как жаль, что не бронза». Плющенко отреагировал на шестое место Гуменника на Олимпиаде

«Как жаль, что не бронза». Плющенко отреагировал на шестое место Гуменника на Олимпиаде
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Гуменник занял шестое место с результатом 272,21 балла.

«Браво, Петя, браво, петербургская школа фигурного катания. Молодец, Вероника Дайнеко, и все, кто работал с Петей. Но как жаль, что не бронза. Пётр — боец. За эти дни под диким давлением ни один мускул на лице не дрогнул», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Победу на ОИ-2026 сенсационно одержал Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан (291,58 балла).

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android