Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аделия Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду-2026

Аделия Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России и финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян провела заключительную тренировку в Москве перед вылетом на Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщает «РИА Новости».

Петросян провела занятие, после чего отправилась готовиться к вылету. Она должна прибыть в Милан утром 15 февраля. Вместе со спортсменкой полетит хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля. В этот день спортсменки представят короткие программы. Короткую программу Петросян исполняет под попурри треков Майкла Джексона, произвольную – под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

Материалы по теме
Пётр Гуменник появился в рейтинге ISU после выступления на Олимпиаде в Милане
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android