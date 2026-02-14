Аделия Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду-2026

Трёхкратная чемпионка России и финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян провела заключительную тренировку в Москве перед вылетом на Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщает «РИА Новости».

Петросян провела занятие, после чего отправилась готовиться к вылету. Она должна прибыть в Милан утром 15 февраля. Вместе со спортсменкой полетит хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля. В этот день спортсменки представят короткие программы. Короткую программу Петросян исполняет под попурри треков Майкла Джексона, произвольную – под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.