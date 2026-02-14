Скидки
Малинин отложил запланированный день для общения с прессой после выступления на ОИ-2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин отложил запланированный день для общения с прессой на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщает журналистка Кристин Бреннан в социальных сетях.

«Он отложил запланированный для него день для СМИ здесь, на Олимпиаде. Он находится в деревне, где проводит время со своими товарищами по сборной США и другими спортсменами. Мне сказали, что сегодня может быть побит олимпийский рекорд по количеству поддерживающих объятий для спортсмена», — написала Бреннан.

На Олимпиаде-2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла.

«Всегда чемпион». Нэйтан Чен поддержал Илью Малинина после его провала на ОИ-2026
