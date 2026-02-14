Скидки
Шорт-трек. День 3
Олимпиада 2026

Обзор женского спринта на ОИ-2026, в котором одержала победу Марен Киркеэйде
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2026, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
20:40.8
2
Осеан Мишлон
Франция
+3.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+23.7
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Победу в спринте одержала 22-летняя норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде, преодолев дистанцию за 20.40,8 и не допустив ни одного промаха. Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, отстав от лидера на 2,8. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Франции Лу Жанмонно (+23,7).

