Обзор женского спринта на ОИ-2026, в котором одержала победу Марен Киркеэйде

Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Победу в спринте одержала 22-летняя норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде, преодолев дистанцию за 20.40,8 и не допустив ни одного промаха. Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, отстав от лидера на 2,8. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Франции Лу Жанмонно (+23,7).