Видеообзор драматичной женской эстафеты по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии

Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В составе команды выступали Кристин Эустгулен Фоснес, Астрид Эйре Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен и Хейди Венг.

По ходу эстафеты дважды упала шведская лыжница Эбба Андерссон, которая лишила свою сборную шансов на итоговую победу. «Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор женской эстафеты, на подиум которой поднялись команды Норвегии, Швеции и Финляндии:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Олимпийские игры – 2026. Лыжные гонки. Эстафета 4х7,5 км, женщины:

1. Норвегия – 1:15.44,8.

2. Швеция — отставание 50,9 секунды.

3. Финляндия +1.14,7.

4. Германия +1.36,0.

5. США +1.52,2.