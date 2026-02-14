Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видеообзор драматичной женской эстафеты по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии

Видеообзор драматичной женской эстафеты по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В составе команды выступали Кристин Эустгулен Фоснес, Астрид Эйре Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен и Хейди Венг.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
14 февраля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

По ходу эстафеты дважды упала шведская лыжница Эбба Андерссон, которая лишила свою сборную шансов на итоговую победу. «Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор женской эстафеты, на подиум которой поднялись команды Норвегии, Швеции и Финляндии:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Олимпийские игры – 2026. Лыжные гонки. Эстафета 4х7,5 км, женщины:

1. Норвегия – 1:15.44,8.
2. Швеция — отставание 50,9 секунды.
3. Финляндия +1.14,7.
4. Германия +1.36,0.
5. США +1.52,2.

Материалы по теме
Шокирующие результаты лыжной эстафеты на Олимпиаде. Как шведки умудрились проиграть?!
Шокирующие результаты лыжной эстафеты на Олимпиаде. Как шведки умудрились проиграть?!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android