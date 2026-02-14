Евгений Плющенко высказался о неудаче Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко прокомментировал неудачное выступление американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Малинин, будучи главным фаворитом турнира, занял лишь восьмое место.

«Илья Малинин… Глядя на его прокат, я сразу вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Когда, казалось, я был готов не на 100 — на 1000%! Весь сезон никому не проигрывал, считался фаворитом. На Олимпиаду прибыл с единственной целью — завоевать золото. И перегорел. От огромного желания.

Но ведь именно поэтому мы и любим Олимпиаду — это абсолютно непредсказуемый турнир, где случаются и сенсации, и чудеса. Чемпионский прокат Шайдорова перевернул мир. Если честно, у меня и мыслей не возникало, что Михаил может на Олимпиаде в призёры попасть. А тут не просто медаль – золотая!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.