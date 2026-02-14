Скидки
Чемпионка ОИ-2026 в спринте Киркеэйде рассказала о кардинальном изменении в инвентаре

Комментарии

22-летняя норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде поделилась эмоциями от победы на Олимпийских играх — 2026 в спринте и раскрыла, что изменила свою винтовку по ходу Олимпиады.

«У меня были трудности со стрельбой. Я решила сменить диоптрий. Все поддерживали меня после смешанной эстафеты (заработала два штрафных круга в первой гонке ОИ-2026. — Прим. «Чемпионата»). Я просто старалась забыть об этом и двигаться дальше. Очень приятно видеть, как все рады за меня… Я была бы рада серебру, но завоевать золото — это просто невероятно! На последнем круге я получила поддержку от тренеров, и это дало мне дополнительную мотивацию», — приводит слова Киркеэйде Ski-Nordique.

