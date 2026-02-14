На Олимпиаде-2026 организовали дополнительную поставку презервативов для спортсменов

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия) организовали дополнительную поставку презервативов для спортсменов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление организаторов.

«Дополнительные поставки уже доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Они будут непрерывно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить постоянную доступность», — сказано в заявлении.

Ранее издание La Stampa сообщило, что на Олимпиаде в Милане за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов в Олимпийской деревне. Для участников соревнований было предусмотрено около 10 тыс. презервативов. На летних Олимпийских играх в Париже организаторы подготовили для атлетов порядка 300 тыс. средств контрацепции.