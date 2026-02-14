Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. США — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

На Олимпиаде-2026 организовали дополнительную поставку презервативов для спортсменов

На Олимпиаде-2026 организовали дополнительную поставку презервативов для спортсменов
Комментарии

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия) организовали дополнительную поставку презервативов для спортсменов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление организаторов.

«Дополнительные поставки уже доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Они будут непрерывно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить постоянную доступность», — сказано в заявлении.

Ранее издание La Stampa сообщило, что на Олимпиаде в Милане за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов в Олимпийской деревне. Для участников соревнований было предусмотрено около 10 тыс. презервативов. На летних Олимпийских играх в Париже организаторы подготовили для атлетов порядка 300 тыс. средств контрацепции.

Материалы по теме
На Олимпиаде за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android