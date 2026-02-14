Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Дания
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«По накалу номер один». Светлана Кузнецова назвала любимые виды спорта на Олимпиаде-2026

«По накалу номер один». Светлана Кузнецова назвала любимые виды спорта на Олимпиаде-2026
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от просмотра соревнований на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«В Милане для меня по накалу вид спорта номер один – фигурное катание. Во-первых, хочу поздравить земляка Петю Гуменника из Санкт-Петербурга: два шикарных проката, несмотря на то что пришлось менять экстренно музыку. Чуть-чуть не хватило до медали, но какой приятный парень – достойные интервью, улыбки и радость от каждой минуты нахождения на Играх.

Илья Малинин не проигрывал на протяжении всего олимпийского цикла, но нервы всё-таки не позволили ему взять долгожданное личное золото Игр, хотя в командных соревнованиях он вместе со сборной США стал олимпийским чемпионом. А в личных соревнованиях сенсационно выиграл Михаил Шайдоров, принеся Казахстану первое золото в фигурном катании, ученик Алексея Урманова, ещё одного олимпионика.

Во-вторых, лыжные гонки. Женская эстафета, и тут вроде бы всё предсказуемо, но безоговорочные фавориты из Швеции только вторые! Одна из спортсменок сломала лыжу и пару минут просто бежала на одной оставшейся. Следите за Олимпиадой, какие виды смотрите и что ждёте от финальной недели Игр?» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android