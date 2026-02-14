«По накалу номер один». Светлана Кузнецова назвала любимые виды спорта на Олимпиаде-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от просмотра соревнований на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«В Милане для меня по накалу вид спорта номер один – фигурное катание. Во-первых, хочу поздравить земляка Петю Гуменника из Санкт-Петербурга: два шикарных проката, несмотря на то что пришлось менять экстренно музыку. Чуть-чуть не хватило до медали, но какой приятный парень – достойные интервью, улыбки и радость от каждой минуты нахождения на Играх.

Илья Малинин не проигрывал на протяжении всего олимпийского цикла, но нервы всё-таки не позволили ему взять долгожданное личное золото Игр, хотя в командных соревнованиях он вместе со сборной США стал олимпийским чемпионом. А в личных соревнованиях сенсационно выиграл Михаил Шайдоров, принеся Казахстану первое золото в фигурном катании, ученик Алексея Урманова, ещё одного олимпионика.

Во-вторых, лыжные гонки. Женская эстафета, и тут вроде бы всё предсказуемо, но безоговорочные фавориты из Швеции только вторые! Одна из спортсменок сломала лыжу и пару минут просто бежала на одной оставшейся. Следите за Олимпиадой, какие виды смотрите и что ждёте от финальной недели Игр?» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.