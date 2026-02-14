Австрийская скелетонистка Янина Флок выиграла золото на Олимпиаде-2026
Поделиться
Австрийская скелетонистка Янина Флок одержала победу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат — 3.49,2.
Олимпиада 2026. Скелетон
Женщины. 4-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 21:44 МСК
Окончено
1
Янина Флок
Австрия
3:49.02
2
Зузанне Крехер
Германия
+0.30
3
Жаклин Пфайфер
Германия
+0.44
Второй стала немецкая спортсменка Зузанне Крехер (+0,30). Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Германии Жаклин Пфайфер (+0,44).
Олимпийские игры — 2026. Скелетон. Женщины:
- Янина Флок (Австрия) — 3.49,2.
- Зузанне Крехер (Германия) — отставание 0,30.
- Жаклин Пфайфер (Германия) +0,44.
- Ханна Найзе (Германия) +1,15.
- Табита Стокер (Великобритания) +1,46.
- Ким Мейлманс (Бельгия) +1,65.
- Фрея Тарбит (Великобритания) +1,78.
- Дань Чжао (Китай) +2,19.
- Амелия Колтман (Великобритания) +2,30.
- Анна Фернстедт (Чехия) +2,42.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
23:06
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:32
-
22:28
-
22:18
-
22:14
-
22:14
-
22:01
-
21:56
-
21:36
-
21:32
-
21:26
-
21:05
-
21:05
-
20:47
-
20:27
-
20:20
-
20:08
-
20:04
-
19:46
-
19:31
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:11
-
18:08
-
18:00