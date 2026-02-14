Скидки
Кёрлинг. США — Швеция
11:05 Мск
Скелетон на Олимпиаде 2026, женщины: результаты

Австрийская скелетонистка Янина Флок выиграла золото на Олимпиаде-2026
Комментарии

Австрийская скелетонистка Янина Флок одержала победу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат — 3.49,2.

Олимпиада 2026. Скелетон
Женщины. 4-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 21:44 МСК
Окончено
1
Янина Флок
Австрия
3:49.02
2
Зузанне Крехер
Германия
+0.30
3
Жаклин Пфайфер
Германия
+0.44

Второй стала немецкая спортсменка Зузанне Крехер (+0,30). Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Германии Жаклин Пфайфер (+0,44).

Олимпийские игры — 2026. Скелетон. Женщины:

  1. Янина Флок (Австрия) — 3.49,2.
  2. Зузанне Крехер (Германия) — отставание 0,30.
  3. Жаклин Пфайфер (Германия) +0,44.
  4. Ханна Найзе (Германия) +1,15.
  5. Табита Стокер (Великобритания) +1,46.
  6. Ким Мейлманс (Бельгия) +1,65.
  7. Фрея Тарбит (Великобритания) +1,78.
  8. Дань Чжао (Китай) +2,19.
  9. Амелия Колтман (Великобритания) +2,30.
  10. Анна Фернстедт (Чехия) +2,42.
