Австрийская скелетонистка Янина Флок выиграла золото на Олимпиаде-2026

Австрийская скелетонистка Янина Флок одержала победу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат — 3.49,2.

Второй стала немецкая спортсменка Зузанне Крехер (+0,30). Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Германии Жаклин Пфайфер (+0,44).

Олимпийские игры — 2026. Скелетон. Женщины:

Янина Флок (Австрия) — 3.49,2. Зузанне Крехер (Германия) — отставание 0,30. Жаклин Пфайфер (Германия) +0,44. Ханна Найзе (Германия) +1,15. Табита Стокер (Великобритания) +1,46. Ким Мейлманс (Бельгия) +1,65. Фрея Тарбит (Великобритания) +1,78. Дань Чжао (Китай) +2,19. Амелия Колтман (Великобритания) +2,30. Анна Фернстедт (Чехия) +2,42.