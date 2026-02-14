Скидки
Кёрлинг. США — Швеция
11:05 Мск
Российский шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 м на ОИ
Комментарии

Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он занял предпоследнее место в своём забеге, показав результат 2.19,117.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
14 февраля 2026, суббота. 22:15 МСК
Окончено
1
Лука Спекенхаузер
Италия
2:12.485 Q
2
Уильям Данджину
Канада
2:12.610 Q
3
Брендан Кори
Австралия
2:12.741 Q

Напрямую в полуфинал из этого забега вышли латвиец Робертс Крузбергс (2.18,237), итальянец Томас Надалини (2.18,543) и поляк Феликс Пижон (2.18,687).

21-летний Посашков ранее на Играх в Италии не смог выйти в 1/4 финала на дистанции 1000 м.

Олимпиада-2026 продлится до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

