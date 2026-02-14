Российский шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 м на ОИ
Поделиться
Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он занял предпоследнее место в своём забеге, показав результат 2.19,117.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
14 февраля 2026, суббота. 22:15 МСК
Окончено
1
Лука Спекенхаузер
Италия
2:12.485 Q
2
Уильям Данджину
Канада
2:12.610 Q
3
Брендан Кори
Австралия
2:12.741 Q
Напрямую в полуфинал из этого забега вышли латвиец Робертс Крузбергс (2.18,237), итальянец Томас Надалини (2.18,543) и поляк Феликс Пижон (2.18,687).
21-летний Посашков ранее на Играх в Италии не смог выйти в 1/4 финала на дистанции 1000 м.
Олимпиада-2026 продлится до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
23:06
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:32
-
22:28
-
22:18
-
22:14
-
22:14
-
22:01
-
21:56
-
21:36
-
21:32
-
21:26
-
21:05
-
21:05
-
20:47
-
20:27
-
20:20
-
20:08
-
20:04
-
19:46
-
19:31
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:11
-
18:08
-
18:00