Российский шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 м на ОИ

Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он занял предпоследнее место в своём забеге, показав результат 2.19,117.

Напрямую в полуфинал из этого забега вышли латвиец Робертс Крузбергс (2.18,237), итальянец Томас Надалини (2.18,543) и поляк Феликс Пижон (2.18,687).

21-летний Посашков ранее на Играх в Италии не смог выйти в 1/4 финала на дистанции 1000 м.

Олимпиада-2026 продлится до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.