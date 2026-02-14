Домен Превц выиграл золото в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026

Словенский спортсмен Домен Превц стал победителем в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал результат — 301,8.

Вторым стал японец Рэн Никайдо (295,0). Тройку сильнейших замкнул Кацпер Томасяк из Польши (291,2).

Для Домена Превца это олимпийское золото стало вторым на Играх в Италии, ранее он стал чемпионом в соревнованиях смешанных команд.

Олимпийские игры — 2026. Прыжки с большого трамплина. Мужчины: