Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. США — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Прыжки с трамплина на Олимпиаде 2026, мужчины, большой трамплин: результаты

Домен Превц выиграл золото в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026
Комментарии

Словенский спортсмен Домен Превц стал победителем в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал результат — 301,8.

Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Мужчины. Большой трамплин. Финал
14 февраля 2026, суббота. 21:57 МСК
Окончено
1
Домен Превц
Словения
301.8
2
Рэн Никайдо
Япония
295.0
3
Кацпер Томасяк
Польша
291.2

Вторым стал японец Рэн Никайдо (295,0). Тройку сильнейших замкнул Кацпер Томасяк из Польши (291,2).

Для Домена Превца это олимпийское золото стало вторым на Играх в Италии, ранее он стал чемпионом в соревнованиях смешанных команд.

Олимпийские игры — 2026. Прыжки с большого трамплина. Мужчины:

  1. Домен Превц (Словения) — 301,8.
  2. Рэн Никайдо (Япония) — 295,0.
  3. Кацпер Томасяк (Польша) — 291,2.
  4. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) — 288,0.
  5. Ян Хёрль (Австрия) — 286,9.
  6. Рёю Кобаяси (Япония) — 284,5.
  7. Стефан Эмбахер (Австрия) — 284,1.
  8. Илья Мизерных (Казахстан) — 281,6.
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Восьмой день Олимпиады-2026. Российские шорт-трекисты поборются за медали? LIVE
Live
Восьмой день Олимпиады-2026. Российские шорт-трекисты поборются за медали? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android