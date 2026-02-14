Домен Превц выиграл золото в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026
Поделиться
Словенский спортсмен Домен Превц стал победителем в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал результат — 301,8.
Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Мужчины. Большой трамплин. Финал
14 февраля 2026, суббота. 21:57 МСК
Окончено
1
Домен Превц
Словения
301.8
2
Рэн Никайдо
Япония
295.0
3
Кацпер Томасяк
Польша
291.2
Вторым стал японец Рэн Никайдо (295,0). Тройку сильнейших замкнул Кацпер Томасяк из Польши (291,2).
Для Домена Превца это олимпийское золото стало вторым на Играх в Италии, ранее он стал чемпионом в соревнованиях смешанных команд.
Олимпийские игры — 2026. Прыжки с большого трамплина. Мужчины:
- Домен Превц (Словения) — 301,8.
- Рэн Никайдо (Япония) — 295,0.
- Кацпер Томасяк (Польша) — 291,2.
- Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) — 288,0.
- Ян Хёрль (Австрия) — 286,9.
- Рёю Кобаяси (Япония) — 284,5.
- Стефан Эмбахер (Австрия) — 284,1.
- Илья Мизерных (Казахстан) — 281,6.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
23:06
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:32
-
22:28
-
22:18
-
22:14
-
22:14
-
22:01
-
21:56
-
21:36
-
21:32
-
21:26
-
21:05
-
21:05
-
20:47
-
20:27
-
20:20
-
20:08
-
20:04
-
19:46
-
19:31
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:11
-
18:08
-
18:00