Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию на Олимпиаду в Милане

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, получил аккредитацию на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Об этом он сообщил, опубликовав фото в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

Исходя из информации из карточки, Глейхенгауз аккредитован как тренер нейтрального спортсмена – Аделии Петросян.

Ранее стало известно, что Аделия Петросян провела заключительную тренировку в Москве перед вылетом на Олимпийские игры — 2026. Соревнования фигуристок-одиночниц на Играх в Милане начнутся 17 февраля. В этот день спортсменки представят короткие программы. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.