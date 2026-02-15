Олимпиада-2026, Лыжные гонки, эстафета (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут трансляцию

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится мужская эстафета на 4х7,5 км. В гонке не примут участие лыжники из России.

Начало гонки назначено на 14:00 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.