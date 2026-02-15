Скидки
Скелетон. Смешанные команды
Олимпиада 2026

Олимпиада-2026, Лыжные гонки, эстафета (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 4 х 7,5 км

Олимпиада-2026, Лыжные гонки, эстафета (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут трансляцию
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится мужская эстафета на 4х7,5 км. В гонке не примут участие лыжники из России.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось

Начало гонки назначено на 14:00 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

