Российская шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026
Поделиться
Российская шорт-трекистка Алёна Крылова вышла в четвертьфинал на дистанции 1000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В своём забеге она показала третий результат (1.28,495) и вошла в четвёрку лучших среди третьих мест.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
14 февраля 2026, суббота. 22:59 МСК
Окончено
1
Кортни Саро
Канада
1:28.178 Q
2
Клое Оливье
Франция
1:28.603 Q
3
Диана Лаура Веги
Венгрия
1:28.779
Ранее на Играх-2026 Алёна Крылова не смогла пройти в четвертьфинал на дистанции 500 м.
Четвертьфинальные забеги на дистанции 1000 м пройдут в понедельник, 16 февраля, в 13:00 по московскому времени.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
00:56
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:11
-
00:04
-
00:01
- 14 февраля 2026
-
23:46
-
23:44
-
23:43
-
23:31
-
23:06
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:32
-
22:28
-
22:18
-
22:14
-
22:14
-
22:01
-
21:56
-
21:36
-
21:32
-
21:26
-
21:05
-
21:05
-
20:47
-
20:27
-
20:20
-
20:08
-
20:04
-
19:46
-
19:31
-
19:27