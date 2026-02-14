Российская шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова вышла в четвертьфинал на дистанции 1000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В своём забеге она показала третий результат (1.28,495) и вошла в четвёрку лучших среди третьих мест.

Ранее на Играх-2026 Алёна Крылова не смогла пройти в четвертьфинал на дистанции 500 м.

Четвертьфинальные забеги на дистанции 1000 м пройдут в понедельник, 16 февраля, в 13:00 по московскому времени.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.