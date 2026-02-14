Скидки
Фристайл. Мужчины. Парный могул. Финал
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Олимпиада 2026 Новости

Российская шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026

Комментарии

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова вышла в четвертьфинал на дистанции 1000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В своём забеге она показала третий результат (1.28,495) и вошла в четвёрку лучших среди третьих мест.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
14 февраля 2026, суббота. 22:59 МСК
Окончено
1
Кортни Саро
Канада
1:28.178 Q
2
Клое Оливье
Франция
1:28.603 Q
3
Диана Лаура Веги
Венгрия
1:28.779

Ранее на Играх-2026 Алёна Крылова не смогла пройти в четвертьфинал на дистанции 500 м.

Четвертьфинальные забеги на дистанции 1000 м пройдут в понедельник, 16 февраля, в 13:00 по московскому времени.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

