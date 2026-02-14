Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 14 февраля 2026 года

Сегодня, 14 февраля, в Италии состоялся очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых приняли участие российские спортсмены.

Олимпиада-2026 в Италии. Результаты на 14 февраля:

Шорт-трек

Мужчины. 1500 м, 1/4 финала. Иван Посашков не смог выйти в полуфинал, заняв пятое место в своём четвертьфинальном забеге.

Женщины. 1000 м, квалификация. Алёна Крылова заняла третье место в своём забеге и квалифицировалась в следующий круг по времени.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.