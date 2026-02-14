«Прям как у Плющенко отняли золото». Рудковская — о шестом месте Гуменника на ОИ-2026

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась о шестом месте фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026.

«Друзья, я очень расстроена, я проиграла. Я не буду пить шампанское ни за победу Малинина, на которого ставила, даже не думая, ни за бронзу Пети.

Больше всего мне обидно за Петю Гуменника – ну какой он молодец! Откатать с шестью ультра-си произвольную чисто. И с пятью четверными. Единственный чистый прокат, кроме олимпийского чемпиона. Без международного рейтинга, без флага и гимна, без музыки своей он шёл к этой бронзе, сметая всё на своём пути.

Порезали технику на 10 баллов, и он всего три балла проиграл третьему месту. Как и говорил Евгений, что не дадут, а будет шестым. Так и не дали. Не дали, а он-то всё сделал. Всё, что мог, чисто, технично. Скромный питерский парень.

Сердце кровью обливается, прям как у моего мужа Евгения [Плющенко] в Ванкувере в 2010-м отняли золото с разницей чуть больше балла, так и у Пети – бронзу с разницей в три. Увы, ничего не поменялось!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.