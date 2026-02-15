Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Рудковская: Плющенко мне сказал сразу, что Малинин не выиграет Олимпиаду-2026

Рудковская: Плющенко мне сказал сразу, что Малинин не выиграет Олимпиаду-2026
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская рассказала, почему её супруг, двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко предсказывал поражение американского фигуриста Ильи Малинина в личном турнире на Олимпийских играх — 2026.

«Проиграл-то не гений XXI века фигурного катания, а проиграла американская федерация. Измотав парня в команднике, они просто-напросто лишили его золота в личке.

Когда Евгений [Плющенко], который прошёл четыре Олимпиады, узнал, что они поставили его в команднике катать две программы, он мне сказал сразу, что Илья не выиграет эти Игры. Я на него округлила глаза.

Евгений сказал, что невозможно морально и физически откатать четыре программы на сложнейшем и самом главном турнире четырёхлетия с одинаковой концентрацией. Золото, принесённое в команде, стоило даже не золота в личке, а обернулось трагедией 15-го места в произвольной. И итогового восьмого места.

Когда я увидела, что он делает ошибки в команднике, я спросила Евгения: наверное, это случайность? Но он ответил: нет, Яна, это – Олимпийские игры. На них приезжают все на пике формы, но важна стратегия и стальные нервы, прыгать и кататься все там умеют.

Да, у него есть золото в команде, но разве об этом он мечтал, работая и не проигрывая 14 стартов подряд? Как же жаль этого парня. Это, наверное, самая большая драма на этих Играх», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

