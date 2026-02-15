Скидки
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4 х 7.5км
14:00 Мск
Олимпиада-2026, Биатлон, гонка преследования (женщины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 10 км

Олимпиада-2026, Биатлон, гонка преследования (женщины) — смотреть онлайн-трансляцию
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женская гонка преследования на 10 км. Состязания пройдут в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Начало гонки назначено на 16:45 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. Напомним, победу в спринте одержала норвежка Марен Киркеэйде, она стартует первой в гонке преследования.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

