Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4 х 7.5км
14:00 Мск
Олимпиада-2026, Фигурное катание, спортивные пары — смотреть онлайн-трансляцию
Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня спортивные пары выступят с короткими программами.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
15 февраля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Начало выступлений назначено на 21:45 мск. Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спротсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
