«Слишком много на него взвалили». Лакерник — о причинах провала Малинина на Олимпиаде-2026

«Слишком много на него взвалили». Лакерник — о причинах провала Малинина на Олимпиаде-2026
Комментарии

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник оценил выступление двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Причины таких прокатов произвольных программ у лидеров разные. На мой взгляд, у Кагиямы была проблема с четверным флипом. Он на него пошёл — не вышло. И дальше пошли ошибки. Что касается Малинина, слишком много на него взвалили. И «бог прыжков», и четыре программы на Олимпиаде в очень короткий период времени. Люди не машины. Машины-то ломаются. И люди тоже могут. Нэйтан Чен тоже первый раз приехал на Олимпиаду всех разорвать, а оказался где-то очень далеко. Так и Малинину сейчас, наверное, не хватило психологической уверенности. Надеюсь, что у этого спортсмена ещё многое впереди», — приводит слова Лакерника «РИА Новости Спорт».

