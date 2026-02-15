Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз отправились из Москвы на Олимпиаду в Италию

Трёхкратная чемпионка России и финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян отправилась на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По сообщению источника, спортсменка и её тренер Даниил Глейхенгауз вылетают в Италию из московского аэропорта Внуково. Они зарегистрировались на рейс «Турецких авиалиний» до Стамбула, где сделают пересадку на самолёт до Милана.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля. В этот день спортсменки представят короткие программы. Короткую программу Петросян исполняет под попурри треков Майкла Джексона, произвольную – под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.