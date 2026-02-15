Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 14 февраля 2026 года

В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по кёрлингу. В рамках соревновательного дня состоялись матчи в мужском и женском разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Кёрлинг. Олимпийские игры — 2026. Результаты на 14 февраля:

Женщины. 4-й тур. Италия — Китай — 8:6.

Женщины. 4-й тур. Великобритания — Канада — 7:6.

Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония — 5:7.

Мужчины. 5-й тур. Чехия — Великобритания — 4:7.

Мужчины. 5-й тур. Швеция — Китай — 6:4.

Мужчины. 5-й тур. Швейцария — Канада — 9:5.

Мужчины. 5-й тур. Германия — США — 6:8.

Женщины. 5-й тур. Канада — Швейцария — 7:8.

Женщины. 5-й тур. Япония — США — 4:7.

Женщины. 5-й тур. Южная Корея — Дания — 3:6.

Женщины. 5-й тур. Италия — Швеция — 6:8.