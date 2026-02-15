«Впервые в жизни рухнула на землю после финиша». Мишлон — о серебре в спринте на ОИ-2026
Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон прокомментировала своё выступление в спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии, где она завоевала серебро.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2026, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
20:40.8
2
Осеан Мишлон
Франция
+3.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+23.7
«У меня были большие проблемы на последнем километре. Думаю, я недостаточно поела перед стартом. Очень нервничала утром. Обычно ем как лошадь, но сегодня ничего не лезло. Возможно, у меня случилась небольшая гипогликемия, но я выложилась на все 100. Впервые в жизни рухнула на землю после финиша. На финишной прямой была немного в тумане… но почувствовала огромное счастье. Я ещё не осознала. Был момент на финише, когда подумала: «Я — вторая?» Увидев свою семью, эмоции хлынули вдруг», — приводит слова Мишлон Nordic Magazine.
