«Впервые в жизни рухнула на землю после финиша». Мишлон — о серебре в спринте на ОИ-2026

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон прокомментировала своё выступление в спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии, где она завоевала серебро.

«У меня были большие проблемы на последнем километре. Думаю, я недостаточно поела перед стартом. Очень нервничала утром. Обычно ем как лошадь, но сегодня ничего не лезло. Возможно, у меня случилась небольшая гипогликемия, но я выложилась на все 100. Впервые в жизни рухнула на землю после финиша. На финишной прямой была немного в тумане… но почувствовала огромное счастье. Я ещё не осознала. Был момент на финише, когда подумала: «Я — вторая?» Увидев свою семью, эмоции хлынули вдруг», — приводит слова Мишлон Nordic Magazine.