Нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут победил на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026
Нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут стал победителем на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он показал результат 2.12,219.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 00:27 МСК
Окончено
1
Йенс ван Ваут
Нидерланды
2:12.219
2
Хван Дэ Хон
Южная Корея
2:12.304
3
Роберт Крузберг
Латвия
2:12.376
Вторым стал южнокорейский спортсмен Хван Дэ Хон (2.12,304). Тройку сильнейших замкнул Роберт Крузберг из Латвии (2.12,376). Россиянин Иван Посашков выбыл в 1/4 финала, заняв в своём забеге пятое место.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
