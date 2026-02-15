Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шорт-трек на Олимпиаде 2025, дистанция 1500 м, мужчины: результаты

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут победил на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026
Комментарии

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут стал победителем на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он показал результат 2.12,219.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 00:27 МСК
Окончено
1
Йенс ван Ваут
Нидерланды
2:12.219
2
Хван Дэ Хон
Южная Корея
2:12.304
3
Роберт Крузберг
Латвия
2:12.376

Вторым стал южнокорейский спортсмен Хван Дэ Хон (2.12,304). Тройку сильнейших замкнул Роберт Крузберг из Латвии (2.12,376). Россиянин Иван Посашков выбыл в 1/4 финала, заняв в своём забеге пятое место.

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. 1500 м. Мужчины. Финал:

  1. Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 2.12,219.
  2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) — 2.12,304.
  3. Роберт Крузберг (Латвия) — 2.12,376.
  4. Син Тон Мин (Южная Корея) — 2.12,556.
  5. Уильям Данджину (Канада) — 2.12,639.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

