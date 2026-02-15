Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 14 февраля 2026 года, таблица

Завершился восьмой официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. Спортсмены разыграли восемь комплектов наград в восьми различных видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле, шорт-треке, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии, на счету которой 20 наград (10 золотых, три серебряные и семь бронзовые). На втором месте находится Италия с 18 медалями (шесть золотые, три серебряные и девять бронзовых). Замыкает тройку лидеров США с 17-ю наградами (пять золотые, восемь серебряные и четыре бронзовые).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 14 февраля 2026 года: