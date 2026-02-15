Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 11-го дня, 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. результаты на 14 февраля
Биатлон
Женщины, 7,5 км, спринт.
- Марен Киркеэйде (Норвегия)
- Осеан Мишлон (Франция)
- Лу Жанмонно (Франция)
Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка.
- Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия
- Марко Одерматт (Швейцария)
- Лоик Мейар (Швейцария)
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка.
- Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия
- Марко Одерматт (Швейцария)
- Лоик Мейар (Швейцария)
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала.
- Канада
- Япония
- Нидерланды
Мужчины, 500 м.
- Джордан Штольц (США)
- Еннинг де Бо (Нидерланды)
- Лоран Дюбрёй (Канада)
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур. Италия — Китай — 8:6.
Женщины. 4-й тур. Великобритания — Канада — 7:6.
Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония — 5:7.
Мужчины. 5-й тур. Чехия — Великобритания — 4:7.
Мужчины. 5-й тур. Швеция — Китай — 6:4.
Мужчины. 5-й тур. Швейцария — Канада — 9:5.
Мужчины. 5-й тур. Германия — США — 6:8.
Женщины. 5-й тур. Канада — Швейцария — 7:8.
Женщины. 5-й тур. Япония — США — 4:7.
Женщины. 5-й тур. Южная Корея — Дания — 3:6.
Женщины. 5-й тур. Италия — Швеция — 6:8.
Скелетон
Женщины. 3-я попытка.
- Янина Флок (Австрия)
- Зузанне Крехер (Германия)
- Жаклин Пфайфер (Германия)
Женщины. 4-я попытка.
- Янина Флок (Австрия)
- Зузанне Крехер (Германия)
- Жаклин Пфайфер (Германия)
Фристайл
13:46. Женщины. Парный могул. Большой финал.
- Джакара Энтони (Австралия)
- Джелин Кауф (США)
13:48. Женщины. Парный могул. Малый финал.
- Элизабет Лемли (США)
21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.
- Меган Олдхэм (Канада)
- Эйлин Гу (Китай)
- Матильда Гремо (Швейцария)
Шорт-трек
22:59. Женщины. 1000 м. Квалификация.
00:00 (15.02). Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала.
- Нидерланды
- Италия
- США
00:27 (15.02). Мужчины. 1500 м. Финал.
- Йенс ван Ваут (Нидерланды)
- Хван Дэ Хон (Южная Корея)
- Роберт Крузберг (Латвия)
Хоккей, мужчины
Швеция – Словакия – 5:3
Германия – Латвия – 3:4
Финляндия – Италия – 11:0
США – Дания – 6:3
Хоккей, женщины
Канада – Германия – 5:1
Финляндия – Швейцария – 0:1