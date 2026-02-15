Скидки
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Заезд 2
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 11-го дня, 14 февраля

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 11-го дня, 14 февраля
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. результаты на 14 февраля

Биатлон

Женщины, 7,5 км, спринт.

  1. Марен Киркеэйде (Норвегия)
  2. Осеан Мишлон (Франция)
  3. Лу Жанмонно (Франция)

Горнолыжный спорт

Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка.

  1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия
  2. Марко Одерматт (Швейцария)
  3. Лоик Мейар (Швейцария)

Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка.

  1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия
  2. Марко Одерматт (Швейцария)
  3. Лоик Мейар (Швейцария)

Конькобежный спорт

Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала.

  1. Канада
  2. Япония
  3. Нидерланды

Мужчины, 500 м.

  1. Джордан Штольц (США)
  2. Еннинг де Бо (Нидерланды)
  3. Лоран Дюбрёй (Канада)

Кёрлинг

Женщины. 4-й тур. Италия — Китай — 8:6.

Женщины. 4-й тур. Великобритания — Канада — 7:6.

Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония — 5:7.

Мужчины. 5-й тур. Чехия — Великобритания — 4:7.

Мужчины. 5-й тур. Швеция — Китай — 6:4.

Мужчины. 5-й тур. Швейцария — Канада — 9:5.

Мужчины. 5-й тур. Германия — США — 6:8.

Женщины. 5-й тур. Канада — Швейцария — 7:8.

Женщины. 5-й тур. Япония — США — 4:7.

Женщины. 5-й тур. Южная Корея — Дания — 3:6.

Женщины. 5-й тур. Италия — Швеция — 6:8.

Скелетон

Женщины. 3-я попытка.

  1. Янина Флок (Австрия)
  2. Зузанне Крехер (Германия)
  3. Жаклин Пфайфер (Германия)

Женщины. 4-я попытка.

  1. Янина Флок (Австрия)
  2. Зузанне Крехер (Германия)
  3. Жаклин Пфайфер (Германия)

Фристайл

13:46. Женщины. Парный могул. Большой финал.

  1. Джакара Энтони (Австралия)
  2. Джелин Кауф (США)

13:48. Женщины. Парный могул. Малый финал.

  1. Элизабет Лемли (США)

21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

  1. Меган Олдхэм (Канада)
  2. Эйлин Гу (Китай)
  3. Матильда Гремо (Швейцария)

Шорт-трек

22:59. Женщины. 1000 м. Квалификация.

00:00 (15.02). Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала.

  1. Нидерланды
  2. Италия
  3. США

00:27 (15.02). Мужчины. 1500 м. Финал.

  1. Йенс ван Ваут (Нидерланды)
  2. Хван Дэ Хон (Южная Корея)
  3. Роберт Крузберг (Латвия)

Хоккей, мужчины

Швеция – Словакия – 5:3

Германия – Латвия – 3:4

Финляндия – Италия – 11:0

США – Дания – 6:3

Хоккей, женщины

Канада – Германия – 5:1

Финляндия – Швейцария – 0:1

Календарь Олимпийских игр-2026
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

