Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 11-го дня, 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. результаты на 14 февраля

Биатлон

Женщины, 7,5 км, спринт.

Марен Киркеэйде (Норвегия) Осеан Мишлон (Франция) Лу Жанмонно (Франция)

Горнолыжный спорт

Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка.

Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия Марко Одерматт (Швейцария) Лоик Мейар (Швейцария)

Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка.

Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия Марко Одерматт (Швейцария) Лоик Мейар (Швейцария)

Конькобежный спорт

Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала.

Канада Япония Нидерланды

Мужчины, 500 м.

Джордан Штольц (США) Еннинг де Бо (Нидерланды) Лоран Дюбрёй (Канада)

Кёрлинг

Женщины. 4-й тур. Италия — Китай — 8:6.

Женщины. 4-й тур. Великобритания — Канада — 7:6.

Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония — 5:7.

Мужчины. 5-й тур. Чехия — Великобритания — 4:7.

Мужчины. 5-й тур. Швеция — Китай — 6:4.

Мужчины. 5-й тур. Швейцария — Канада — 9:5.

Мужчины. 5-й тур. Германия — США — 6:8.

Женщины. 5-й тур. Канада — Швейцария — 7:8.

Женщины. 5-й тур. Япония — США — 4:7.

Женщины. 5-й тур. Южная Корея — Дания — 3:6.

Женщины. 5-й тур. Италия — Швеция — 6:8.

Скелетон

Женщины. 3-я попытка.

Янина Флок (Австрия) Зузанне Крехер (Германия) Жаклин Пфайфер (Германия)

Женщины. 4-я попытка.

Янина Флок (Австрия) Зузанне Крехер (Германия) Жаклин Пфайфер (Германия)

Фристайл

13:46. Женщины. Парный могул. Большой финал.

Джакара Энтони (Австралия) Джелин Кауф (США)

13:48. Женщины. Парный могул. Малый финал.

Элизабет Лемли (США)

21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

Меган Олдхэм (Канада) Эйлин Гу (Китай) Матильда Гремо (Швейцария)

Шорт-трек

22:59. Женщины. 1000 м. Квалификация.

00:00 (15.02). Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала.

Нидерланды Италия США

00:27 (15.02). Мужчины. 1500 м. Финал.

Йенс ван Ваут (Нидерланды) Хван Дэ Хон (Южная Корея) Роберт Крузберг (Латвия)

Хоккей, мужчины

Швеция – Словакия – 5:3

Германия – Латвия – 3:4

Финляндия – Италия – 11:0

США – Дания – 6:3

Хоккей, женщины

Канада – Германия – 5:1

Финляндия – Швейцария – 0:1