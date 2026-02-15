Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пётр Гуменник опубликовал первый пост после выступления на Олимпиаде в Италии

Пётр Гуменник опубликовал первый пост после выступления на Олимпиаде в Италии
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх в Италии.

«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан! Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами!» — написал Гуменник на личной странице в одной из социальных сетей.

Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой позиции, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.

Золото Игр неожиданно завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набрав 291,58 балла. Серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), а бронзовую награду выиграл его соотечественник Сюн Сато, получивший 274,90 балла.

