Олимпиада 2026

«Должен был быть минимум в тройке!». Железняков – о выступлении Гуменника на ОИ-2026

«Должен был быть минимум в тройке!». Железняков – о выступлении Гуменника на ОИ-2026


Российский хореограф Алексей Железняков прокомментировал выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой позиции, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.

«Пётр, ты наш герой! Ты должен был быть минимум сегодня в тройке! Я повторюсь, сегодняшний твой прокат, стоит всех медалей, а твои компоненты, сегодня просто должны быть», — написал Железняков на личной странице в своём телеграм-канале.

Золото Игр неожиданно завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набрав 291,58 балла. Серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), а бронзовую награду выиграл его соотечественник Сюн Сато, получивший 274,90 балла.

