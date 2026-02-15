Видео: эмоции Туктамышевой в момент проката Петра Гуменника на Олимпиаде

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева внимательно наблюдала за прокатом соотечественника Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане в ночь с 13 на 14 февраля.

Туктамышева явно переживала во время выполнения всех сложных элементов программы россиянина. Напомним, ранее молодым людям различные СМИ приписывали роман.

Золотую медаль Олимпийских игр выиграл 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набрав 291,58 балла. Гуменник занял в итоговом протоколе шестое место. Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал восьмым.

