Фанаты Ильи Малинина обвинили телеканал NBC в провале фигуриста на Олимпиаде

Фанаты Ильи Малинина обвинили телеканал NBC в провале фигуриста на Олимпиаде
Болельщики Ильи Малинина раскритиковали телеканал NBC, обвинив его в создании чрезмерного давления на фигуриста во время Олимпийских игр-2026, сообщает Newsweek.

Ранее Малинин говорил о психологической нагрузке, связанной с выступлением на Играх. Однако часть фанатов считает, что дополнительное напряжение возникло из-за подачи со стороны вещателя: по их мнению, NBC заранее представил спортсмена практически непобедимым фаворитом.

В соцсетях пользователи напомнили о схожих ситуациях с Нэйтан Чен на Олимпиаде-2018 и Симоной Байлз на Играх-2021. Один из болельщиков написал: «Нэйтан Чен 2018, Симона Байлз 2021, а теперь Илья Малинин 2026. NBC, прекратите называть спортсменов непобедимыми».

Другой пользователь отметил, что, делая одного атлета центральной фигурой всего олимпийского освещения, телеканал подвергает его огромному психологическому давлению и фактически обрекает на возможную неудачу. Также в комментариях прозвучала критика формата интервью и решений редакции, в частности — выхода разговоров со спортсменом непосредственно перед стартом соревнований.

Часть поклонников выразила мнение, что после истории с Байлз в Токио медиа должны были сделать выводы и осторожнее подходить к формированию образа фаворитов.

Напомним, Малинин стал восьмым по итогам произвольной программы два раза упав по ходу проката.

